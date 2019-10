Batman'in azılı düşmanı 'Joker' sinemaseverlerle buluşuyor!

Sinemaseverlerin merakla beklediği Joker filmi nihayet vizyona giriyor. Joaquin Phoenix tarafından canlandırılan Joker karakteri Todd Phillips yönetmenliğinde beyazperdeye taşınıyor. Ülkemizde 4 Ekim Cuma günü vizyona girecek Joker filmi, Batman’in azılı düşmanı Joker karakterinin geçmiş yaşantısını anlatıyor. Arthur Fleck toplum tarafından dışlanan, başarısız bir komedyendir. Geçimini palyaçoluk yaparak sağlayan Arthur, maruz kaldığı zorbalık ve kötü muamele sebebiyle psikolojisi bozulur. Kendini Gotham şehrinde suç ve kaosun içinde bulan Arthur’un Joker karakterine bürünmesi kaçınılmazdır.

JOKER FİLMİ KONUSU

Joker, başarısız bir komedyen olan Arthur Fleck'in hayatına odaklanıyor. Toplum tarafından dışlanan bir adam olan Arthur, hayatta yapayalnızdır. Sürekli bir bağ kurma arayışında olan Arthur, yaşamını taktığı iki maske ile geçirir. Gündüzleri, geçimini sağlamak için palyaço maskesini yüzüne takan Arthur, geceleri ise asla üzerinden silip atamayacağı bir maske takar. Babasız büyüyen Arthur’u en yakın arkadaşı olan annesi Happy adıyla çağırır. Bu lakap, Arthur’un içindeki acıyı gizlemesine yardımcı olur. Ancak maruz kaldığı zorbalıklar, onun gitgide toluma aykırı bir adam haline gelmesine neden olur. Yavaş yavaş psikolojik olarak tekinsiz sulara yelken açılan Arthur, bir süre sonra kendisini Gotham Şehri’nde suç ve kaosun içinde bulur. Arthur, zamanla kendi kimliğinden uzaklaşıp Joker karakterine bürünür.

JOKER FİLMİ OYUNCULARI

Joaquin Phoenix Rolü : Arthur Fleck / Joker

Robert De Niro Rolü : Murray Franklin

Zazie Beetz Rolü : Sophie Dumond

Frances Conroy Rolü : Penny Fleck

Brett Cullen Rolü : Thomas Wayne

Shea Whigham Rolü : Detective Burke

Bill Camp Rolü : Detective Garrity

Douglas Hodge Rolü : Alfred Pennyworth

JOKER FİLMİ BAŞROL OYUNCUSU JOAQUIN PHOENIX KİMDİR?

28 Ekim 1974'te Porto Riko'da doğan Joaquin Phoenix ABD'li bir aktördür. Genç yaşlardan itibaren oyunculuğa olan ilgisi ve sevgisinden ötürü bu yönde eğitim alan Phoenix, bugüne kadar pek çok film ve dizide rol almıştır. Joaquin Phoenix, aktör olarak bilinse de aynı zamanda müzik videosu yönetmeni, prodüktör, müzisyen ve aktivist olarak da tanımlanmaktadır.

Joaquin Phoenix, oyunculuğa çocuk yaşta başlamıştır. İlk olarak 1982'de yani 8 yaşındayken Seven Brides for Seven Brothers dizisinde konuk oyuncu olarak yer alan Phoenix, Hill Street Blues adlı TV dizisinde de oynamıştır. Daha sonrasında peş peşe birçok filmde de rol alan Phoenix, 1986'da 'SpaceCamp', 1987'de 'Russkies', 1989'da 'Parenthood' adlı filmlerde karşımıza çıkmıştır.

90'lara geldiğimizde daha farklı filmlerle karşımıza çıkan Joaquin Phoenix, 'U-Turn', '8mm' ve 'Return To Paradise' gibi filmlerde rol almıştır. Joaquin Phoenix, 2000'li yıllarda ise ses getiren filmlerde karşımıza çıkmıştır. 'Quills', 'Gladyatör', 'İşaretler', 'The Village' ve 'Hotel Ruanda' gibi yapımlarda izlediğimiz Phoenix, 'Gladyatör' filmindeki rolüyle Oscar'a aday olmuştur. Aktör, 2005'te Johnny Cash'i canlandırdığı 'Walk The Line' filmiyle Oscar'a aday olmuş ve Altın Küre Ödülü'nü kazanmıştır.

Joaquin Phoenix'in dünyaca tanınmasını sağlayan filmler ise 2012 tarihli 'The Master' ve 2013 tarihli 'Her' filmleridir. Phoenix, The Master'da Freddie Quell karakterini oynamıştır. Romantik dram ve bilimkurgu karışımı 'Her' filminde Theodore rolünü canlandıran Phoenix özellikle bu filmdeki oyunculuk performansıyla övgü almayı başarmıştır.

