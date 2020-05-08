Jandarma'dan büyük başarı! Nisan ayında 21 terörist etkisiz hale getirildi
Jandarma Genel Komutanlığı Nisan ayında ülke genelinde gerçekleştirilen operasyonlara ilişkin detaylar paylaştı.
Jandarma Genel Komutanlığının resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada , 01-30 Nisan tarihleri arasında, ülke genelinde gerçekleştirilen yol kontrol ve arama, uyuşturucu suçları ile mücadele, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele ve terörle mücadeleye ilişkin yapılan operasyonlar ve ele geçirilen mühimmatlar paylaşıldı.