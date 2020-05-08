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  3. Jandarma'dan büyük başarı! Nisan ayında 21 terörist etkisiz hale getirildi

Jandarma'dan büyük başarı! Nisan ayında 21 terörist etkisiz hale getirildi

Jandarma'dan büyük başarı! Nisan ayında 21 terörist etkisiz hale getirildi

Jandarma Genel Komutanlığı Nisan ayında ülke genelinde gerçekleştirilen operasyonlara ilişkin detaylar paylaştı.

Jandarma Genel Komutanlığının resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada , 01-30 Nisan tarihleri arasında, ülke genelinde gerçekleştirilen yol kontrol ve arama, uyuşturucu suçları ile mücadele, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele ve terörle mücadeleye ilişkin yapılan operasyonlar ve ele geçirilen mühimmatlar paylaşıldı.


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