Johnson'ın zaferi Kalfat'ı sevindirdi... Hemşehrilerini ata toprağına bekliyorlar

Osman Nuri CERİT

Boris Johnson’un seçimdeki başarası Türkiye’de de heyecana neden oldu. Johnson’un dedesi Ali Kemal’in köyü olan Çankırı’nın Orta ilçesine bağlı Kalfat Köyünde sevinçle karşılandı. Köy Muhtarı Bayram Tavukçu “ hemşerimizin başarısı bizi gururlandırdı. Seçim sonuçlarını öğrenince mutlu oldu. Kendisini Türkiye’ye ve dedesinin memleketine davet ediyoruz. İngiltere Büyükelçisi Dominick Chilcott kısa bir süre önce köyümüzü ziyaret etti. Başbakan Johnson’u köyümüze davet ettiğimizi büyükelçiye de söyledik. Bu davetimizi sayın Johnson’a iletmesini istedik. Kendisini ağırlamaktan onur duyacağız” dedi.

ONLARIN KIZI BİZİM AMCAMIZIN GELİNİ

Köy sakinlerinden Selvinaz Demirtaş da Boris Johnson ile akrabalık ilişkilerinin bulunduğunu belirterek şunları söyledi: “Onların kızı bizim amcamızın gelini. Köyümüze gelmesini isteriz. Dedesi gelmişti zamanında. Kendisinden haberimiz pek olmuyor; ama seçildiğini duyunca çok sevindik. Gelsin köyünü memleketini görsün, sılayı ziyaret etsin, misafirimiz olsun ağırlayalım isteriz.”