John Lennon'ın 1971'de Cannes Film Festivali'nde gösterilen kısa filmi sonrasında onunla röportaj yapan kimdir? Ekranların sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster pazartesi ve cumartesi akşamları Atv ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. Kenan İmirzalıoğlu’nun sunuculuğunu üstlendiği yarışmanın soruları ise arama motorunda izleyiciler tarafından araştırılıyor. İşte o sorulardan bir tanesi…



John Lennon'ın 1971'de Cannes Film Festivali'nde gösterilen kısa filmi sonrasında onunla röportaj yapan kimdir?



A: Ajda Pekkan

B: Seyyal Taner

C: Erkin Koray

D: Barış Manço

Doğru cevap: C Erkin Koray