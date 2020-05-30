John Lennon'ın 1971'de Cannes Film Festivali'nde gösterilen kısa filmi sonrasında onunla röportaj yapan kimdir?
John Lennon'ın 1971'de Cannes Film Festivali'nde gösterilen kısa filmi sonrasında onunla röportaj yapan kimdir? Sunuculuğunu Kenan İmirzalıoğlu'nun üstlendiği Kim Milyoner Olmak İster izleyicileri ekran başına kilitlemeyi başarıyor. Yarışmada çıkan soruların cevapları ise ekran başındaki izleyiciler tarafından merak edip araştırılıyor. İşte 30 Mayıs Cumartesi günü çıkan sorulardan bir tanesi...
John Lennon'ın 1971'de Cannes Film Festivali'nde gösterilen kısa filmi sonrasında onunla röportaj yapan kimdir? Ekranların sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster pazartesi ve cumartesi akşamları Atv ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. Kenan İmirzalıoğlu’nun sunuculuğunu üstlendiği yarışmanın soruları ise arama motorunda izleyiciler tarafından araştırılıyor. İşte o sorulardan bir tanesi…
John Lennon'ın 1971'de Cannes Film Festivali'nde gösterilen kısa filmi sonrasında onunla röportaj yapan kimdir?
A: Ajda Pekkan
B: Seyyal Taner
C: Erkin Koray
D: Barış Manço
Doğru cevap: C Erkin Koray