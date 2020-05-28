Joe Wilson: Salgın Türk-Amerikan ilişkileri için bir fırsat

ABD’nin Suriye’nin kuzeyindeki terör örgütü PKK/YPG’ye desteği, Rusya’dan alınan S-400 sistemi ve F-35 projesi nedeniyle son yıllarda gerilen Türkiye-ABD ilişkilerinde koronavirüs salgınına karşı dayanışmayla yeni bir dönem başlayacağı belirtiliyor. Pandemi sırasında Türk-Amerikan ilişkilerinin tartışıldığı bir panele katılan ABD Kongresi Türkiye Dostluk Grubu Eşbaşkanı Joe Wilson, Türkiye’nin ABD’ye gönderdiği yardımın “iyi bir işaret” olduğunu vurguladı, salgının ilişkilerin geliştirilmesi için bir fırsat sunduğunu söyledi.

Dört oğlunun Türk askerleriyle Irak ve Afganistan’da görev yaptığını belirten Wilson merkezi Washington’da bulunan Turkish Heritage Foundation tarafından internet üzerinden düzenlenen panele, ABD tarafından Temsilciler Meclisi bünyesindeki Türkiye Dostluk Grubu Eşbaşkanı Cumhuriyetçi Kongre üyesi Joe Wilson, Türkiye tarafından da Türk-Amerikan Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Mehdi Eker katıldı.

İŞBİRLİĞİ KAÇINILMAZ

Mehdi Eker, panelde salgınla ve salgının ekonomik etkileriyle mücadelede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump’ın birlikte çalışmasının önemli olduğunun altını çizdi. Eker, salgınla mücadele bağlamında iki ülke arasındaki ilişkinin pek çok ülke açısından örnek teşkil ettiğini vurguladı.

FETO’YU HATIRLATTI



FETÖ elebaşının ABD’de bulunmasını hatırlatan Eker, “Müttefiklerimizin bu kaygılarımızı göz önünde bulundurmasını bekliyoruz. Bunu anlamakta güçlük çekiyoruz” diyerek iki tarafın dostluk gruplarının daha sık bir araya gelerek liderler arasında var olan mükemmel diyaloğun desteklenebileceği mesajını verdi.