Joe Biden kaç yaşında, ne iş yapıyor, serveti ne kadar? Joe Biden Amerika'nın 46. başkanı ilan edildi!

ABD seçimlerinin kazananı belli oldu. Amerikan medyası CNN ve AP Joe Biden’ın ABD’nin 46. başkanı seçildiğini açıkladı. Dünya ve Türkiye gündeminde de konuşulan ABD seçimlerinin galibi Joe Biden oldu. Pennsylvania'nın Scranton şehrinde doğup New Castle County, Delaware'de büyüyen Biden, 1968'de Syracuse Üniversitesi'nden hukuk diplomasını almadan önce Delaware Üniversitesi'nde okudu. Joe Biden ne iş yapıyor, nereli, kaç yaşında? İşte Joe Biden hayatı ve biyografisi...



JOE BIDEN KİMDİR VE KAÇ YAŞINDA?

Tam adı Joseph Robinette "Joe" Biden Jr. olan Joe Biden 20 Kasım 1942 yılında dünyaya geldi. Amerikan politikacı ve eski avukattır. Birleşik Devletler'in 47. başkan yardımcısı olarak, 2009'dan 2017'ye kadar görev yapmış Demokrat Biden, 1973–2009 arasında Delaware Senatörü olarak görev yapmıştır. 2020 başkanlık seçimleri için ise 45. Cumhuriyetçi başkan Donald J. Trump'a rakip oldu ve 7 Kasım 2020 tarihinde, 284 delege ile Trump'ı yenerek 2021–2025 döneminde görev yapacak olan yeni Birleşik Devletler Başkanı oldu.

Pennsylvania'nın Scranton şehrinde doğup New Castle County, Delaware'de büyüyen Biden, 1968'de Syracuse Üniversitesi'nden hukuk diplomasını almadan önce Delaware Üniversitesi'nde okumuştu. 1970'te New Castle County Meclis Üyesi seçildi. 1972'de Delaware'den Senato'ya seçildiğinde, Amerikan tarihinin en genç altıncı senatörü oldu. 1991'deki Körfez Savaşı'na politik düzlemde karşı çıktı, ancak Doğu Avrupa'daki ülkelerin NATO'ya yakınlaşmasını ve Yugoslav Savaşları'na yapılan askerî müdahaleyi destekledi. 2002'de Irak Savaşı'na onay veren kararıda destekledi, ancak 2007'de bölge üzerindeki Amerikan birliklerinin sayısının artırılması kararına karşı geldi. 1987–1995 arasında uyuşturucu, artan suç, ve sivil özgürlük problemleriyle ilgilenen Senato Yargı Komitesinin başkanlığını yaptı; Şiddetli Suç Kontrolü ve Yasa Uygulama Yasası ile Kadına Yönelik Şiddet Yasasını yürürlüğe geçirme çabasında önemli bir isim oldu. B.D. Yüksek Mahkemesi'nde, Robert Bork ve Clarence Thomas'ın tartışmalı duruşması gibi toplam altı çekişmeli duruşmayı denetledi.

Toplam altı defa Senato'ya seçilen Biden, 2008 başkanlık seçimlerini kazanan Barack Obama'nın başkan yardımcısı olarak görev yapmak üzere Senato'dan "kıdemli senatör" olarak istifa etti. Başkan yardımcılığı görevinde Biden, Büyük Durgunluğa karşı koymak için 2009'da altyapı harcamalarını denetledi. Kongre'deki Cumhuriyetçilerle yaptığı müzakereler, bir vergilendirme çıkmazını çözen 2010 Vergi Yardımı Yasası, borç tavanı krizini çözen 2011 Bütçe Kontrol Yasası, ve yaklaşmakta olan finansal uçurumu ele alan 2012 Amerikan Vergi Mükellefi Yardım Yasası gibi birçok çözüm odaklı yasanın geçmesine yardımcı oldu. Birleşik Devletler–Rusya Yeni Başlangıç antlaşmasını kabul etme çabasında önemli bir isim oldu. Libya'ya yapılacak olan askerî müdahaleyi destekledi ve 2011'de Irak'taki Amerikan birliklerinin geri çekilmesiyle yeni Irak politikasının hazırlanması için çaba gösterdi. Ocak 2017'de ise Obama tarafından Biden'e Başkanlık Özgürlük Madalyası verildi.