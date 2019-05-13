Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,0447
  • 6,7961
  • 249.304
  • 88.533
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. JÖAK timi sıcak hava balonundan atlayış gerçekleştirdi

JÖAK timi sıcak hava balonundan atlayış gerçekleştirdi

JÖAK timi sıcak hava balonundan atlayış gerçekleştirdi

Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı paraşüt timi, bir ilke imza atarak Kapadokya'da sıcak hava balonundan atlayış yaptı.

Nevşehir İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen jandarmanın kuruluşunun 180'nci yılı etkinlikleri kapsamında, Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) personeli 6 asker, sıcak hava balonuyla yükseldikleri Kapadokya'da paraşütle atladı. 

Hazırlıklarını tamamladıktan sonra sabah saatlerinde Ortahisar beldesindeki Kızılçukur Vadisi'nden yükselen JÖAK personelini taşıyan sıcak hava balonu, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden (SHGM) alınan özel izinle 10 bin fit yüksekliğe çıktı. 

Balon, Göreme beldesi semalarına yaklaştığında paraşütçüler birer birer kendini boşluğa bıraktı.

Beraberlerinde Türk bayrağı, Atatürk resmi ve jandarma flamalarını taşıyan ekip, bir ilki gerçekleştirerek Göreme Açık Hava Müzesi yakınlarındaki araziye güvenli şekilde iniş gerçekleştirdi.

Burada, Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı personeli tarafından 180'nci kuruluş yıl dönümü ve "Anneler Günü" nedeniyle kutlama pankartları açıldı.

Etkinliği, JÖAK Komutanı Tuğgeneral Ali İhsan Ersoy ve Nevşehir İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Yüksel Yiğit yerinde izledi.

(AA)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Reklam yaptığı ortaya çıktı!
Ece Seçkin'den o yoruma sert cevap
'Sakıncalı müşteri'... Berkay otele alınmayınca...
Efsane futbolcu Türkiye'ye geldi
Doğulu'nun talimatı Arnavutköy'ü birbirine kattı
Burdur´da, mart ayında üniversite öğrencisi İrem Su Akkaya´nın (19) yaşamını yitirdiği kazaya ilişki

Üniversiteli İrem´in kahreden ölümü... Aylar sonra görüntüler ortaya çıktı!

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Cumhuriyet tarihinin en büyük planlı tatbikatı başladı

Milyonlarca emekliye müjde! En az bin 185 lira