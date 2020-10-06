  • $7,7517
  • 9,1402
  • 476.005
  • 1164.08
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
  • Haberler
  • Güncel
  • Japonya'dan dikkat çeken koronavirüs araştırması! İnsan derisinde 9 saat kalabiliyor
06 Ekim 2020 Salı 09:35 | Son Güncelleme:

Japonya'dan dikkat çeken koronavirüs araştırması! İnsan derisinde 9 saat kalabiliyor

Japonya'dan dikkat çeken koronavirüs araştırması! İnsan derisinde 9 saat kalabiliyor
DHA

Koronavirüsün insan derisinde 9 saate kadar kalabildiğine dair yapılan araştırma dikkat çekti. Japonya'da yapılan araştırmaya göre influenza virüsü deride 2 saat kalabiliyorken, koronavirüsün deride kalma süresinin 9 saate kadar çıktığı belirlendi.

 Japonya’da yapılan yeni bir çalışma koronavirüsün insan derisinde 9 saate kadar kalabileceğini ortaya çıkardı. Grip virüsü olarak bilinen influenza A deride 2 saat kalıyorken, koronavirüste bu süre 9 saate kadar çıkıyor.

DHA'da yer alan habere göre, Japonya’daki Kyoto Prefectural Üniversitesi Tıp fakültesi tarafından yapılan araştırmada koronavirüsün ciltteki hayatta kalma süresinin influenza A virüsüne kıyasla 4 kattan daha fazla olduğu test edildi. Halk arasında grip olarak bilinen influenza A virüsü deride 2 saat kalıyorken koronavirüste bu sürenin 9 saate kadar çıktığı belirtildi.

EL YIKAMAK ÖNEMLİ

Araştırmayı yapan ekip koronavirüsün temas yoluyla bulaşmasını önlemek amacıyla bu çalışmaların ve el yıkamanın önemini vurguladı.

<p>Evli ve iki çocuk babası Cem Özer'in bir takipçisine uygunsuz fotoğraflar göndererek taciz ettiği

Özel fotoğrafları ifşa olan Cem Özer'den açıklama geldi!

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Bakan Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü

Diyarbakır'da 2 ton 628 kilogram esrar ele geçirildi

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.