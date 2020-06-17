Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,846
  • 7,7181
  • 380.504
  • 110940
Haber Hattı
Haber hattı
0530 708 54 54
Bip""/
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Japonya Başbakanı Abe'den Kore yorumu: Gerginliğin daha da artmamasını umuyoruz
17 Haziran 2020 Çarşamba 10:31 | Son Güncelleme:

Japonya Başbakanı Abe'den Kore yorumu: Gerginliğin daha da artmamasını umuyoruz

Japonya Başbakanı Abe'den Kore yorumu: Gerginliğin daha da artmamasını umuyoruz

Japonya Başbakanı Shinzo Abe, Kuzey Kore ile Güney Kore arasındaki gerginliğin daha fazla artmamasını umduğunu söyledi.

Japonya Başbakanı Shinzo Abe, Kuzey Kore’nin sınır şehri Kaesong’daki irtibat bürosunu havaya uçurmasının ardından bölgede doruğa ulaşan gerilimle ilgili değerlendirmede bulundu."Kuzey ve Güney arasındaki ilişkilerde gerginliğin daha da artmamasını umuyoruz" diyen Abe, istihbarat analizi ve konunun değerlendirilmesinde Güney Kore ve ABD ile sıkı işbirliği içinde olacaklarını da sözlerine ekledi.

TANSİYON YENİDEN YÜKSELDİ

Güney Kore’den Kuzey Kore’ye balonlara broşür gönderilmesi üzerine yükselen tansiyonun ardından Kim Jong-un’ın kız kardeşi Kim Yo-jong, "Güney Koreli yetkililer bu durumun devam etmesine izin vermeyi sürdürürse ağır bir bedel ödemek zorunda kalacaktır" ifadesini kullanmıştı. Pyongyang son olarak Güney Kore ile iletişim için kurulan irtibat bürosunu havaya uçurmuştu.

Bakan Varank: Pandemiye rağmen daha güçlü seyrediyor
FETÖ'nün 'çakma' terapistleri tutuklandı! Pensilvanya rahatsız oldu
Türkiye'nin yeni enerji üssü olacak! Günlük 6 kat üretim...
Bu görüntüler TV'ye yansımadı! Ali Koç ve Volkan Demirel...
Esenyurt'ta kaçak hastane operasyonu: Tahliller dondurmaların olduğu buzdolabından çıktı
Artan vakalara rağmen Caddebostan sahili sosyal mesafesiz eğlenenlerle doldu

Artan vakalara rağmen Caddebostan sahili sosyal mesafesiz eğlenenlerle doldu

Yengeç burcu beklenmedik bir haber alabilir! 17 Haziran 2020 burç yorumları

Yengeç burcu beklenmedik bir haber alabilir! 17 Haziran 2020 burç yorumları

Gerçek zeytinyağı olup olmadığını anlamak iç

Gerçek zeytinyağı olup olmadığını anlamak için su ile test edin!

Yusufeli Barajı gövde yüksekliğinde 211 metreye ulaşıld&#x

Yusufeli Barajı gövde yüksekliğinde 211 metreye ulaşıldı