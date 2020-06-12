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  3. Jandarmanın ikna çalışması sonucu bir PKK'lı terörist teslim oldu
12 Haziran 2020 Cuma 08:16 | Son Güncelleme:

Jandarmanın ikna çalışması sonucu bir PKK'lı terörist teslim oldu

Jandarmanın ikna çalışması sonucu bir PKK'lı terörist teslim oldu

Mardin İl Jandarma Komutanlığının ikna çalışmaları sonucu bir PKK'lı terörist, Habur Sınır Kapısında güvenlik güçlerine teslim oldu.

Terörle mücadeleyi aralıksız sürdüren Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütüne katılanların teslim olması için ailelerine ulaşarak ikna çalışmalarını sürdürüyor.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri terör örgütü PKK/KCK içinde faaliyet gösteren "Hüseyin" kod adlı terörist İ.B'nin Kızıltepe ilçesinde yaşayan ailesi ile görüştü.

''Silahlı terör örgütüne üye olma'' suçundan kaydı bulunan teröristin, ikna edilerek Habur Sınır Kapısında jandarma ekiplerine teslim olması sağlandı.

4 yıl önce örgüte katıldığı belirlenen teröristin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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