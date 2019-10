Jandarma Genel Komutanlığı, paylaştığı müzikli klip de ‘Jandarma Havacılığın’ her zaman her yerde, hava, kara, denizde, nefes kesen inişleri, her zaman vatandaşın yanında olduğunu gösterdi. Klibin sonunda ise ' İhtiyacınız olduğunda bir konum atmanız yeterli' paylaşımı yapıldı.