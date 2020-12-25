Jandarma ve Sahil Güvenlik memuru alımı başvuru süreci ve şartları: KPSS en az 60 puan ile memuru alımı başvurusu nasıl olacak?

Jandarma ve Sahil Güvenlik memuru alımı ile ilgili beklenen ilan geldi. KPSS'den en az 60 alma şartı ile alımı gerçekleştirilecek Jandarma ve Sahil Güvenlik memuru için adaylar başvurularını https://www.turkiye.gov.tr/sahil-guvenlik-komutanligi-is-basvurusu internet adresi üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla yapılacaktır.



Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesindeki eksikliği karşılamak üzere farklı kadrolarda devlet memuru ve sözleşmeli personel alımı ilanı yayımladılar. KPSS En az 60 puan ile memur alımı için Lisans ve Lise mezunu olmak gereklidir.

HANGİ KADROLARDA MEMUR ALIMI YAPILACAK?

Sahil Güvenlik Memur Alımı için 15 kişi alınacak. Jandarma memur alımı için, 32 Devlet Memuru ve 9 Sözleşmeli Personel alımı yapacak.

SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI KADRO DAĞILIMI:

1 Çevre Mühendisi,

1 Makine Mühendisi,

1 Yüzme Öğretmeni,

1 Eğitim Geliştirme Uzmanı,

1 Spiker, Radyo ve TelevizyonUzmanı,

2 Uzman,

1 Avukat,

6 Hizmetli ,

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI KADRO DAĞILIMI:

SÖZLEŞMELİ OLARAK,

1 Fizyoterapist,

1 Dizgi Operatörü (Elektronik Dizgi Operatörü),

1 Veteriner Hekim,

1 Mütercim-Tercüman (Rusça),2 Diyetisyen,

1 Mühendis,

1 Mütercim-Tercüman (Arapça),

1 Kütüphaneci,

DEVLET MEMURU OLARAK,

16 Uzman,

2 Veteriner,

1 Tahmil Tahliye Memuru,

2 Avukat,

3 İstatistikçi,

8 Psikolog,

BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

Adaylardan genel ve özel nitelikler aranacak. Genel Olarak 657 Sayılı Devlet Memurları kanunun 48. maddesindeki nitelikler aranacak. Özel olarak ise KPSS, Yaş ve YDS şartları aranacak.

GENEL ŞARTLAR:

Adaylardan genel olarak, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, Kamu haklarından mahrum olmamak, Görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak, Yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç alabilmek, Herhangi bir suç hükümlülüğü olmamak şartları aranacak.

ÖZEL BAŞVURU ŞARTLARI:

KPSS Şartı: ÖSYM tarafından 2020 yılında yapılan KPSS'den Lise için KPSSP94 ve Lisans için KPSSP3 puan türünden en az 60 puan almış olmak.

Yaş Şartı: 18 yaşını tamamlamış ve 35 yaşından büyük olmamak.

YDS Şartı: Jandarma Genel Komutanlığı için mütercim tercümanlık için ilgili dillerden YDS sınavından puan almış olmak gereklidir.

BAŞVURULAR NE ZAMAN YAPILACAK?

Sahil Güvenlik Komutanlığı için 28 Aralık 2020 tarihi le başlayacak olup en geç 05 Ocak 2021 tarihine kadar devam edecek. Adaylar başvurularını https://www.turkiye.gov.tr/sahil-guvenlik-komutanligi-is-basvurusu internet adresi üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla yapılacaktır.

Jandarma Genel Komutanlığı için 28 Aralık 2020 tarihinde başlayacak olup en geç 15 Ocak 2021 tarihine kadar yapılmış olması gereklidir. Başvurular sadece e sadece https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresi ‘‘Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi’’ üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla yapılacaktır.