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Jandarma ve MİT'ten ortak operasyon

Jandarma ve MİT'ten ortak operasyon

Şırnak Silopi'de 2 jandarma personelini yaralayan teröristlerden biri daha, jandarma ve MİT'in ortak operasyonunda etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Jandarma Genel Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), 26 Temmuz'da S¸ırnak'ın Silopi ilçesi Ortako¨y Jandarma yol arama noktasında iki jandarma personelini yaralayan PKK/KCK tero¨r o¨rgu¨tu¨nu¨n so¨zde Cudi cephesine bagˆlı tero¨ristleri takibe aldı.

Ortak operasyon sonucu saldırıyı gerc¸ekles¸tiren tero¨ristlerden biri daha Cudi Dağı'nda etkisiz hale getirildi.

So¨z konusu PKK'lı tero¨ristlerden biri 28 Temmuz'da Şırnak I·l Jandarma Komutanlıgˆının du¨zenledigˆi operasyonla Cudi Dagˆı bo¨lgesinde etkisiz hale getirilmiş, yardım ve yataklık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan bir şüpheli de tutuklanmıştı.

(AA)

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