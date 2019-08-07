Jandarma ve MİT'ten ortak operasyon

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Jandarma Genel Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), 26 Temmuz'da S¸ırnak'ın Silopi ilçesi Ortako¨y Jandarma yol arama noktasında iki jandarma personelini yaralayan PKK/KCK tero¨r o¨rgu¨tu¨nu¨n so¨zde Cudi cephesine bagˆlı tero¨ristleri takibe aldı.

Ortak operasyon sonucu saldırıyı gerc¸ekles¸tiren tero¨ristlerden biri daha Cudi Dağı'nda etkisiz hale getirildi.

So¨z konusu PKK'lı tero¨ristlerden biri 28 Temmuz'da Şırnak I·l Jandarma Komutanlıgˆının du¨zenledigˆi operasyonla Cudi Dagˆı bo¨lgesinde etkisiz hale getirilmiş, yardım ve yataklık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan bir şüpheli de tutuklanmıştı.

(AA)