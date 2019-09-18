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Jandarma ve MİT'ten ortak operasyon

Jandarma ve MİT'ten ortak operasyon

Hakkari'de İl Jandarma Komutanlığı ve MİT Başkanlığınca yapılan ortak operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığından, Hakkari'de İl Jandarma Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığınca yapılan ortak operasyonda 2 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında Hakkari kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca ve MİT Başkanlığınca operasyonlar düzenlendi.

Operasyonda silahlı 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Bölgede operasyonlar devam ediyor.

Hakkari kırsalında son iki günde gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısının 4 olduğu kaydedildi.

AA

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