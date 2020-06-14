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  3. Jandarma Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümü
14 Haziran 2020 Pazar 11:57 | Son Güncelleme:

Jandarma Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümü

Jandarma Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümü

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy ve beraberindeki heyet, Jandarma Teşkilatının 181'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.

Jandarma Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümü

Ersoy başkanlığındaki heyet, Aslanlı Yol'dan yürüyerek Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine geldi.

Mozoleye çelenk bırakılmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu.

Daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Ersoy, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, deftere şunları yazdı:

"Aziz Atatürk; her zaman yurt, ulus ve Cumhuriyet'e aşk ve sadakatle bağlı, tevazu, fedakarlık ve feragat örneği bir 'kanun ordusu' vecizeleriyle şereflendirdiğiniz Jandarma Teşkilatının 181'inci kuruluş yıl dönümü nedeniyle huzurlarınızdayız. Gücünü Türk milletinin sevgi, güven ve dualarından alan Jandarma Teşkilatı, vazifesini her şeyin üstünde tutan personeliyle 181 yıldır olduğu gibi bundan sonra da ülkesinin bekası ve milletin huzuru için başta teröristle mücadele olmak üzere, aziz milletimize aynı azim ve kararlılıkla hizmet etmeye devam edecektir.

Jandarmamızın 181'inci kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyor, bu teşkilata emeği geçmiş, bu üniforma altında şehadet ve gazilik makamlarına ulaşmış bütün geçmiş büyüklerimizi rahmet ve şükranla anıyor, aziz hatıranız önünde saygıyla eğiliyoruz."

AA

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