Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin Rusya'da!

Rosgvardiya'nın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre iki ülke yetkilileri, terör ve aşırılıklarla mücadele alanında uluslararası işbirliğini güçlendirme çerçevesinde deneyimlerini paylaştı.

Viktor Zolotov, Rusya Ulusal Muhafızlar Birliği’nin kamu ve devlet güvenliğinin sağlanması konularında yaptıkları çalışmaları Türk heyetiyle paylaştıklarını vurguladı. Zolotov, terörle mücadelenin Rosgvardiya’nın en öncelikli görevi olduğunu kaydetti.

Türkiye Jandarma Teşkilatı’nın üstlenmiş olduğu görevleri yerine getirmeye yönelik çalışmaların kendi kurumlarının ilgisini çektiğini söyleyen Zolotov, iki kurum arasında yapılan olumlu görüşmelerin uzun süreli ortaklık ilişkilerinin kurulması için sağlam bir temel oluşturacağını düşündüğünü belirtti.





Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin de Zolotov’a göstermiş olduğu misafirperverlik ve özel ilgiden dolayı teşekkür etti. Çetin, “Rosgvardiya’nın asker ve çalışanlarının profesyonelliğine bizzat tanık olduk. Kendi şahsıma ve Türk heyeti adına bizim eski ve değerli komşumuzun topraklarında bulunmaktan mutluluk duyduğumuzu söylemek isterim” diye konuştu.

Rosgvardiya Başkanı Viktor Zolotov’un daveti üzerine ilk Rusya ziyaretini gerçekleştiren Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ve beraberindeki heyet Rusya’da bir dizi görüşmelerde bulunacak.

Geçen Mayıs ayında Rusya Rosgvardiya Başkanı Viktor Zolotov ve beraberindeki heyet Türkiye'de bir dizi ziyaret gerçekleştirmişti.