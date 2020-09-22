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22 Eylül 2020 Salı 23:39 | Son Güncelleme:

İzolasyonu ihlal eden kişiye ilk hapis cezası

İzolasyonu ihlal eden kişiye ilk hapis cezası

Bursa'da evde karantina kurallarını ihlal eden korona hastası hakkında soruşturma başlatıldı. Mahkemede ekmek almak için evden çıktığını öne süren kişiye 3 ay 10 gün hapis cezası verildi.

Bursa İnegöl’de yaşayan Soner B. (27), Kovid-19 testinin pozitif çıkması nedeniyle evinde karantinaya alındı. Kontrol amaçlı eve giden filyasyon ekibi, Soner B.’nin kuralları ihlal ettiğini tespit etti. İnegöl Cumhuriyet Başsavcılığı’nca Soner B. hakkında “bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma’’ suçundan soruşturma başlatıldı. Soner B., mahkemede yaptığı savunmada ise ekmek almak için evden dışarı çıktığını öne sürdü.

CEZASI ERTELENDİ

İnegöl 6’ncı Asliye Ceza Mahkemesi’nde yapılan yargılamada Soner B.’ye 3 ay 10 gün hapis verildi ancak cezası ertelendi.

<p>Editör: Eda Cabul</p>

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