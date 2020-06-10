10 Haziran 2020 Çarşamba 01:46 | Son Güncelleme:
İzolasyonda 'şiddet eve sığmaz' dediler
İstanbul Gelişim Üniversitesi, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu öğrencileri sosyal izolasyon döneminde kadına şiddete dikkat çekmek amaçlı ‘‘Hayat Eve Sığar, Şiddet Eve Sığmaz' adlı farkındalık projesi hayata geçirdi.
Etkinliğe konuşmacı olarak Avukat Simge Uyanıker ve Mor Çatı Ofis Koordinatörü ve Proje Komite Üyesi Seda Zorca katıldı. Uyanıker, “Bu dönemde farkındalık yaratmak adına böyle bir proje yapılması takdir konusudur, proje oluşturucusu öğrencileriniz Burakcan Karadaş, Büşra Nur Bolatan, Ceren Kılıç, Buğra Çağdaş ve Gizem Özdemir’i ve Dr. Öğr. Üyesi Emel Tozlu Öztay’ı tebrik ederim” dedi.