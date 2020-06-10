İzolasyonda 'şiddet eve sığmaz' dediler

Etkinliğe konuşmacı olarak Avukat Simge Uyanıker ve Mor Çatı Ofis Koordinatörü ve Proje Komite Üyesi Seda Zorca katıldı. Uyanıker, “Bu dönemde farkındalık yaratmak adına böyle bir proje yapılması takdir konusudur, proje oluşturucusu öğrencileriniz Burakcan Karadaş, Büşra Nur Bolatan, Ceren Kılıç, Buğra Çağdaş ve Gizem Özdemir’i ve Dr. Öğr. Üyesi Emel Tozlu Öztay’ı tebrik ederim” dedi.