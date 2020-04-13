İzolasyon nedir? Sosyal izolasyon nasıl uygulanır? İşte detaylar…

Corona virüs salgını sürerken, izolasyon nedir? sorusunun yanıtı vatandaşlar tarafından sıkça araştırılan konular arasında yer alıyor. Korona virüsü belirtileri gösteren herkesin kendini izole etmesi gerekiyor. Bu belirtilerin başında ise 37.8'in üzerinde ateş, öksürük ve solunum güçlüğü geliyor. Aynı zamanda bu belirtileri gösteren kişiyle aynı evi paylaşan herkesin de kendisini izole etme şartı bulunuyor. Peki sosyal izolasyon nasıl uygulanır? Detaylar haberimizde…

İZOLASYON NEDİR?

İzolasyon genel olarak, grip ve tüberküloz gibi havadan bulaşan hastalıkların yayılmasının önüne geçmek için kişinin kendini toplumdan kısmi veya tamamen uzaklaştırmasına deniyor. Sosyal izolasyonda ise okul, festival, toplu taşıma araçlarının, bankaların ve marketlerin kapanışları gibi uygulamalar yapılır.

SOSYAL İZOLASYON NASIL UYGULANIR?

Sosyal izolasyon önlemleri için yapılması gerekenler maddeler halinde şu şekilde;

-Mümkün olan her koşulda 1 metre kuralına uyulmalı.

-Hasta olduğundan şüphelenilen kişilerle aradaki mesafe en az 1.5 - 2 metre olmalı.

-Hastaysanız veya risk altındaysanız evden ayrılmamalı.

-İhtiyaçlarınız için yakınlarınızdan ricada bulunmalı veya belediye ve kaymakamlık hizmetlerinden yararlanmalısınız.

- Zorunlu olmayan sosyal aktivitelere katılmamalı.

-Teknolojiyi kullanmalı ve yakınlarınızla görüntülü konuşma ile iletişim kurmalısınz.

-Risk grubunda bulunan yakınlarınızın güvenliği için onları bir süre ziyaret etmeyin.

-Günlük alışveriş için evinize en yakın market ve dükkanlardan alışverişinizi yapmalı veya online alışveriş seçeneklerini değerlendirmelisiniz.

-Alışveriş sırasında işletme içinde kalabalık oluşturmamaya özen göstermeli. Kapı önünde bekleyenlerle aranızda en az 1 metre mesafe olmasına dikkat etmeli.

-Toplu taşıma mümkün olduğunca kullanılmamalı.

-Kısa mesafeler yürünmeli.

-Mutlaka toplu taşıma kullanmak durumundaysanız taşıt içerisinde herkesi dokunduğu yüzeylere temastan kaçının ve bu yüzeyleri bir mendil yardımıyla tutmalısınız.

-Oturacağınız alanda yolcularla aranızda 1 metre mesafe bırakmalısınız, bırakamıyorsanız ayakta seyahat etmelisiniz.

-Sosyal mesafeyi en çok zorlayan alanlar asansörlerdir. Asansörlerden olabildiğince uzak durmalısınız.