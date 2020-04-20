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  3. İzmit'te yerel bir gazete binası kurşunlandı

İzmit'te yerel bir gazete binası kurşunlandı

İzmit'te yerel bir gazete binası kurşunlandı

İzmit'te günlük yayınlanan yerel gazetenin binasına sabah saatlerinde ateş açıldı.

Karabaş Mahallesi Muzaffer Fidan Sokak'taki günlük yayınlanan Ses Kocaeli gazetesinin binasına 05.30 sıralarında ateş açıldı. Binanın camlarına doğru ateş açan saldırganlar, geldikleri araçla hızla bölgeden uzaklaştı. Sabah saatlerinde iş yerine gelen çalışanlar, mermi izlerini fark edip, polise haber verdi. Gelen polis ekiplerinin yaptığı incelemede, binaya 8 el ateş edildiği belirlendi.

Güvenlik kameralarını incelemeye alan polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

DHA


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