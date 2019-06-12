  • $5,8039
  • 6,5827
  • 249.174
  • 93.051
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
12 Haziran 2019 Çarşamba 09:16 | Son Güncelleme: 12 Haziran 2019 Çarşamba 09:16

İzmit'te ormanlık alanda kök kenevir ele geçirildi

İzmit'te ormanlık alanda kök kenevir ele geçirildi

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan denetimlerde ormanlık alana ekili halde 67 kök kenevir bitkisi ile 260 gram kubar esrar ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Kocaeli’de uyuşturucu ile mücadele kapsamında jandarma ekiplerinin çalışmaları devam ediyor. Edinilen bilgiye göre, İzmit’te uygulamalarını sürdüren jandarma ekipleri, Kulmahmut Mahallesi kırsalında ormanlık alan içerisinde ekili halde 67 kök kenevir bitkisi ele geçirdi. Bölgede inceleme yapan ekipler 260 gram kubar esrarın da kurutulmak üzere alana bırakıldığını tespit etti. Uyuşturucu maddelerin ele geçirilmesinin ardından konuyu derinlemesine araştıran ekipler, bitkileri ormanlık alana E.D. adlı şahsın ektiğini belirledi. Tespit üzerine harekete geçen ekipler, E.D. adlı şahsı gözaltına aldı. Olay hakkında inceleme başlatıldı.

(İHA)

Kediye Saldıran Alman Kurdu Hayatının Şokunu Yaşadı

Şarkı Söylerken Kendini Kaybedenler Burada Mı? :)

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Yepyeni bir evrenin kapısını aralayan kuantum bilgisayar nedir?

Şehit Teğmen Caner Gönyeli 2019 Arama Kurtarma Tatbikatı

Copyright 2019
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.