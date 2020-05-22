İzmir'in camilerinde 'Çav Bella' skandalı

İzmir’de önceki akşam saat 17.00 sıralarında camilere sabotaj yapıldı. Kimliği belirsiz kişilerce merkezi sistemle ezan okunan Konak, Karşıyaka, Çiğli ve Buca ilçelerindeki bazı camilerin frekansına korsan bir şekilde müdahil olunarak hoparlörlerden İtalyan partizan marşı olarak bilinen ‘Çav Bella’ çalındı.

CHP’DEN PAYLAŞIM

Ezan beklerken duyulan müzik büyük tepki toplarken CHP İzmir İl Başkan Yardımcısı Banu Özdemir twitter hesabından o anları şu sözlerle paylaştı: “Şaka bir tarafa, İzmir Karşıyaka, Konak, Bornova, Buca gibi birçok ilçede farklı camilerden Çav Bella Çoklu müzikal nota çalındığı videolarını gördük. İzmir İl Müftülüğü bu konuda bir açıklama yapacak mı?” Özdemir’in bu paylaşımı büyük tepki çekti.

SORUŞTURMA AÇILDI

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, müzik yayını yapanlar ve eyleme ilişkin videoları övücü ifadelerle sosyal medya hesaplarından paylaşanlar hakkında soruşturma başlatıldığını bildirdi. İzmir Müftülüğü suç duyurusunda bulunarak şu açıklamada bulundu: “Yaptığımız incelemede kimliği belirsiz kişiler tarafından merkezi ezan sistemine yasadışı bir şekilde girilerek sabotaj gerçekleştirilmiştir. Yaşanan olayın ardından konu adli mercilere intikal ettirilerek yargıya suç duyurusunda bulunulmuştur.” Öte yandan emniyet saldırıyı gerçekleştirenler hakkında araştırma başlattı.

EZAN, BAĞIMSIZLIĞIMIZIN AYRILMAZ SİMGESİDİR



Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: “Ezan, bağımsızlığımızın, istiklalimizin ayrılmaz simgesidir. Ezana düşman olan zihniyet, bu millete düşmandır, bu ülkeye düşmandır, bu milletin bin yıllık inancına düşmandır. Asla başaramayacaksınız!”

CAMİLERİMİZE YAPILAN SALDIRILARI LANETLİYORUZ



AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: “İzmir’de bazı camilerimize yapılan saldırıları lanetliyoruz. Merkezi ses sistemine sızarak, bu çirkinliği yapanları şiddetle kınıyoruz. Bu çirkinliği kim yaptıysa muhakkak bulunur. Camiyle sorunu olanın milletin ta kendisiyle sorunu olduğunu biliyoruz.”

BU ÇİRKİN SALDIRI KABUL EDİLEMEZ



Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: “İzmir Müftülüğümüzün ses sistemine yasadışı bir şekilde girerek müdahalede bulunan kimliği belirsiz kişiler tarafından yapılan çirkin saldırı asla kabul edilemez. Bu provokatif eylemi gerçekleştiren, bu çirkin eyleme ilişkin videoları övücü ifadelerle sosyal medya hesaplarından paylaşanlar hakkında yetkili merciler tarafından soruşturma başlatılmıştır.”

BU PROVOKASYONA KARŞI DURUŞUNUZ OLACAK MI?



AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ: “Mübarek ramazan ayının son günlerinde İzmir’de bazı camilerimize yapılan saldırılar aslında bir zihniyetin tezahürüdür. Sayın Tunç Soner ‘Çav Bella benimle özdeleşti’ demiştiniz. Bu milletin dini değerlerine karşı bu çirkin saldırıyı gerçekleştirenlere ve bu provokasyona sahip çıkan parti yöneticilerinize karşı bir duruşunuz olacak mı?”

BİRLİĞİMİZE SALDIRI



İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer: “En fazla birlik, beraberlik içinde olmamız gereken günlerde halkımızı birbirine düşürmeye, kutuplaştırmaya çalışanların bu kadar alçakça provokasyona tevessül etmeleri, niyetlerini açıkça ortaya koyuyor.”