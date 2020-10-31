İzmir'den vurulduk

Ege Denizi’nde merkez üssü İzmir Seferihisar’ın 17.26 kilometre açığında saat 14.51’de 6.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yunanistan, Ege ve Marmara’da şiddetli hissedilen ve 15 saniye süren deprem sonrası İzmir’in üstünü toz bulutu kapladı. İlk deprem sonrası 21’i 4’ün üzerinde 170 artçı meydana geldi. Aydın’ın Kuşadası ilçesi açıklarında saat 18.14’te 5.1 büyüklüğünde bir deprem daha oldu.

ŞİDDETİ DAHA BÜYÜK OLDU



ABD Deprem Gözlemevi depremin 7 büyüklüğünde olduğunu açıkladı. Sarsıntı sonrası Buca, Bornova ve Bayraklı ilçelerinde binalar yıkıldı. Bilim adamları, Bayraklı ve Bornova’da yıkıcı etki gösteren depremin 6.6 büyüklüğünde olmasına karşın etkisinin 8 şiddetine eş değer olduğuna dikkat çekti. Artçıların bir süre daha devam edeceği ve büyüklüğünün 6.0’a ulaşabileceği uyarısında bulunuldu.

17 ÖLÜ, 709 YARALI VAR



Bayraklı’da yıkılan 7 katlı bir binanın enkazından 5 kişi yaralı çıkarıldı. 9 katlı çoğunluğu hukuk bürosu olan yıkılan binada ise çalışmalar gece boyu sürdü. AFAD açıklamasında: “1 engelli vatandaşımız boğuldu, 17 kişi hayatını kaybetti, 709 vatandaşımız yaralandı, 17 binanın enkazında çalışmalar sürüyor” denildi. Hasarlı yapılara girilmemesi, iletişim için internet tabanlı uygulamalar ve SMS’lerin tercih edilmesinin istendiği açıklamada depremzedeler için 77 psikoloğun çalışmaya başladığı kaydedildi. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, trafik yoğunluğu sonrası vatandaşlardan yola çıkmamalarını istedi.

HASAR TESPİT ÇALIŞMASI

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İzmir Bornova, Bayraklı ve Karşıyaka’da ekiplerin aralıksız çalışma yaptığını belirterek; “4 binamız tamamen çökmüş durumda” dedi. 12 bin kişiye sıcak yemek sağlandığını söylen Kurum, depremin hemen ardından 322 kişilik ekiple bölgede hasar tespit çalışmalarına da başlandığını ifade etti. AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım’da bölgede zamanla yarış yapıldığını kaydederek, “Bütün amaç insanlarımızı sağ salim enkaz altından kurtarmak” dedi.

‘TRAFİĞE ÇIKMAYIN’ UYARISI



Deprem sonrası yazlıklarına gitmek isteyenler yollara dökülünce trafik oluştu. İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, “Trafiği kilitleyip yardımları engellemeyin” çağrısında bulundu.

BALIKÇILAR MAHSUR



Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ‘’Deniz taştı. Büyük bir ihtimalle can kaybı var. Açıkta olan balıkçılar varmış onlardan haber alınamıyor’’ dedi. Deprem sonrası bazı teknelerin denize sürüklendiği görüldü.

YÜKSEKTEN ATLADILAR



Şiddetli deprem sırasında bazı vatandaşların panik yapıp yüksekten atlama sonucu yaralandığı belirtildi.

İZMİR’E GİRİŞE KISITLAMA



İzmir’e girişler kontrollü olarak sağlanırken, ambulans, arama-kurtarma ve yardım araçlarına öncelik verildi. İzmir-Aydın Selatin tüneli ekiplerin kullanımı için ulaşıma kapatıldı.

TSUNAMİ OLUŞTU, SOKAKLARI SU BASTI



Depremin ardından Seferihisar’da gelgit oluştu. Geri çekilen su, büyük bir hızla geri geldiğinde marinada demirli yelkenli tekneler, denize doğru sürüklendi. Oluşan küçük tsunami sonrası sokakları ve işyerlerini yaklaşık 1 metre deniz suyu bastı. Sığacık açıklarında tekneler alabora oldu. Tsunamiyi AKŞAM’a değerlendiren Deprem Bilimci Prof. Dr. Haluk Eyidoğan şunları kaydetti: “Fay bloğunun hareket etmesiyle birlikte büyük bir su kütlesi de hareket etti. Tsunami beklenilen bir durumdu.”

6 SAAT SONRA KURTARILDI

Depremin meydana gelmesinden 6 saat sonra Bornova’daki Doğanlar apartmanı enkazından 28 yaşındaki Malik Tahirler yaralı olarak kurtarıldı.



KANDİLLİ: 30-40 KM’LİK HAT KIRILDI



Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener önemli açıklamalarda bulundu: “Farklı kurumların hesapladıkları büyüklükler olabiliyor, bunlar değişebiliyor. Yaklaşık derinliği 10-12 km olan sığ bir depremden bahsediyoruz. 30-40 km’lik bir fayın kırıldığı ilk izlenimlere göre tespit ediliyor. Bu normal faylanma depremi. Şu ana kadar, depremden 1,5 saat sonraya kadar, 21 tane deprem kaydettik. Depremler artmakta, artçıların da 1 hafta 15 gün kadar sürmesi bekleniyor. Ege sismik olarak etkin bir bölge.”

Prof. Dr. Ahmet Ercan İzmir, Manisa, Aydın bölgesinde vatandaşların sağlamlığından tam emin olmadıkları evlere bir hafta süreyle girmemeleri konusunda uyardı.

Bayraklı’da 7 katlı binanın yıkımı saniye saniye kaydedildi. Enkazda kurtarma çalışmaları sürüyor.

TEKERLEKLİ SANDALYESİ İLE SULAR ALTINDA KALDI



Depremin ardından Sığacık’ta deniz yükseldi. Kale içinde dükkan, lokanta ve tezgahların bulunduğu yer ile Teos Caddesi’ni su bastı. Sığacık Mahallesi Muhtarı Yaşar Keleş, tekerlekli sandalyedeki Fatma Erçetin’in deniz yükseldiği sırada su altında kalarak hayatını kaybettiğini söyledi, “Tekerlekli sandalyesi devrildi, uğraştık ama kurtaramadık” dedi.

DEVLET İZMİR İÇİN SEFERBER



Depremin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Devletimizin tüm imkanlarıyla depremden etkilenen vatandaşlarımızın yanındayız. İlgili tüm kurumlarımızla, bakanlarımızla bölgede gerekli çalışmalara başlamak için harekete geçtik. İzmir halkına geçmiş olsun” dedi. Erdoğan, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirerek kurtarma çalışmaları hakkında bilgi aldı, yaraların en kısa sürede sarılacağını belirtti.

AFAD, vatandaşlar için çadır kurdu.

DÜNYADAN DESTEK YAĞDI



Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı arayarak yardım etmeye hazır olduklarını ifade etti. BM, NATO, AB, Fransa, Azerbaycan ile ABD, Rusya, Pakistan, İngiltere, Avusturalya, Danimarka ve Macaristan’dan da “Bu zor zamanlarda dostlarımızın yanındayız” mesajı geldi.

BUSE’YLE 23.00’TE TEMAS SAĞLANDI



Bakan Bekir Pakdemirli’nin telefonla irtibat kurduğu Buse Hasyılmaz ve annesi Fatma Hasyılmaz’a ekipler saat 23.00 sıralarında temas sağladı. ‘Köpeği gönderin ben kedi gibi miyavlarım’ diyen Buse’ye ekipler ‘Korkma. Seni duyuyoruz alacağız “diye seslendi. Genç kızın nişanlısı Nurullah Yalçın, “Buse diş tedavisi için oraya gitmişti” dedi. Pakdemirli ise gece yarısı yeniden geldiği enkazda “10 dakikadır Buse ulaşamıyoruz uyumuş olabilir, başka bir şey olabilir” dedi.

LİSELİ EGE ANNESİ VE KARDEŞİYLE CAN VERDİ



İstanbul Erkek Lisesi Müdürü Fatih Güldal, sosyal medyadan “Sevgili dostlar İzmir’de enkaz altında kalan öğrencimiz Ege Ilgaz’ımızı, kardeşini ve annesini maalesef kaybettik. Allah mekanlarını cennet etsin. Babasına sabırlar diliyorum. 3 kişiyi kaybetmek çok zor. Rabbim ona güç kuvvet versin. İEL camiasının başı sağolsun” paylaşımında bulundu.

TSUNAMİ TEHLİKESİ VAR, KIYIYA GİTMEYİN



Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir: “İzmir ölçeğinde kırılmasını beklediğimiz 13 fay hattı vardı; Sisam Adası açıklarında, denizdeki fay kırıldı. Bu Kuşadası tarafında gerilimi artırabilir. Tsunami bekleniyordu, oldu.”

Prof. Dr. Mustafa Yıldırım: “Ege’de 3 aydır aralıksız 4-5 büyüklüğünde depremler oluyor, hareketlilik hiç durmadı. Ben bölgede Aralık ayının 10-15’i arasında ülkemizi de etkileyecek şekilde depremlerin devamının geleceğini düşünüyorum.”

Kocaeli Üniversitesi Prof. Dr. Fadime Sertçelik: “Küçük çaplı bir tsunami gibi görüntüler görüyorum. Denizden uzaklaşsınlar.”

Prof. Dr. Süleyman Pampal: “Depremin ivmesi üst merkezden itibaren uzaklaştıkça azalır. Depremin denizde olması bir şanstır, yıkıcı etkisini de azaltır.”

Prof. Dr. Okan Tüysüz: “Ege Bölgesi, Türkiye’nin en sık deprem üreten bölgelerinden biri. Bu da deniz içinde olan bir deprem. 1955’te bölgede biraz doğusunda 6.8’lik bir deprem var.”

NOTLAR



• TSK bölgede 2 helikopter ile 6 nakliye uçağını arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere görevlendirdi.

• İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İzmir’e ekip ve ekipman gönderildiğini bildirdi.

• İçişleri Bakanlığı, barınma ihtiyacının karşılanabilmesi amacıyla bölgeye 960 çadır, 4500 battaniye, 3672 yatak, 3000 yastık ve 3000 çarşaf seti sevk edildiğini, Kızılay tarafından da 54 personel, 22 gönüllü, 17 araç, 10282 ikram malzemesi ve 25500 kişiye hizmet verebilecek mobil mutfağın bölgeye gönderildiğini açıkladı.

• Depremle ilgili provokatif paylaşımlarda bulunanlara soruşturma açıldı.

Merkez üssüne çok yakın olan Sisam Adası’nda tarihi bir kilise yıkıldı. 1’i ağır 10 kişi yaralandı.