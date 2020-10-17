17 Ekim 2020 Cumartesi 15:55 | Son Güncelleme:
İzmir'deki orman yangını kontrol altına alındı
AA
İzmir'in Ödemiş ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.
İzmir'in Ödemiş ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.
Gölcük Mahallesi Gedikdüzü mevkisinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 2 helikopter ve 5 arazözle müdahale edildi. Ekiplerin çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı.
Bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. Gölcük Mahallesi Muhtarı Ferit Aynalı, yangında çam ve kestane ağaçlarının bulunduğu alanın zarar gördüğünü söyleyerek, "Tek tesellimiz yangının büyümeden kontrol altına alınmasıdır." dedi.