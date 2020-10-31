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  • İzmir'deki depremle ilgili kin ve nefret içerikli paylaşım yapan 6 kişi gözaltına alındı
31 Ekim 2020 Cumartesi 11:59 | Son Güncelleme:

İzmir'deki depremle ilgili kin ve nefret içerikli paylaşım yapan 6 kişi gözaltına alındı

İzmir'deki depremle ilgili kin ve nefret içerikli paylaşım yapan 6 kişi gözaltına alındı

İzmir depremine ilişkin sosyal medyada kin ve nefret içerikli paylaşım yaptığı tespit edilen 6 kişi gözaltına alındı

İçişleri Bakanı Yardımcısı Muhterem İnce, İzmir'deki depreme ilişkin sosyal medyadan provokatif paylaşım yapan 6 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

İnce, Twitter'dan yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"İçindeki kini ve nefreti sosyal medyadan yaymaya devam edenler, yazdıkça yakalanacaksınız. Emniyet Genel Müdürlüğü birimlerimiz tarafından 37 paylaşım tespit edildi, 25 kişi için işlem başlatıldı, 6 kişi gözaltında." 
<p>İzmir'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki şiddetli depremden yeni görüntüler gelmeye devam ediyor

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