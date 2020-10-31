İzmir'deki depremle ilgili bakanlardan ortak açıklama

Kurum'un açıklamalarından satır başları şu şekilde:

İlgili tüm bakanlıklarımız koordinasyon grubunda. Arama kurtarma faaliyetleri yapılmakta. Hızlı bir şekilde arama kurtarma faaliyetleri yapılmaktadır. Şu an sahada fiilen yaklaşık 5 bin tane görevli personel bulunuyor. 475 araçla da arama kurtarma faaliyetlerimizi yürütüyoruz. 17 binada yıkım gerçekleşmişti şu an arama kurtarma faaliyetleri 8 bina da devam ediyor. 9 binada arama kurtarma faaliyetleri sonlandırıldı. AFAD, Kızılay ve belediyeler bölgeye çadır yiyecek gibi destekleri sürekli sağlamaktadır.

Depremin olduğu andan itibaren şu ana kadar 100 vatandaşımızı kurtardık.

HASAR TESPİT UYARISI

Bakanlığımız bütün binalara girmek suretiyle hasar tespit çalışmalarını yapacaklar. Vatandaşlarımızdan ricamız hasar tespit çalışmalarının yapılmasının ardından evlere girmeleri, bu konuda önem arz etmektedir. Bir kez daha uyarmak istiyorum çünkü ağır hasarlı yıkılma riski olan binalarımız olduğu düşüncesindeyiz. Mobil labaratuarlarımız sahada betondan numune almak neticesinde fiilen sahada tespitlerimizi yapıp vatandaşlarımıza ulaştıracağız.

Canlarımızı kurtarmak adına hassasiyetle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Tüm sivil toplum ekiplerimize teşekkürlerimizi sunuyorum. 15’nnci saatte Fadime Tolu’yu kiplerimiz sağ salim çıkardı. 17 saat sonra da 16 yaşındaki İnci kızımız kurtuldu. Yaklaşık 17 saat sonra Hülya Özmet hanımefendi yaklaşık 17 saat sonra kurtarıldı. İnşallah ekiplerimiz enkaz altından sağ salim yeni vatandaşlarımızı da çıkaracak.

Bakanlığımız bütün binalara girmek suretiyle hasar tespit çalışmalarını yapacaklar. Vatandaşlarımızdan ricamız hasar tespit çalışmalarının yapılmasının ardından evlere girmek bu konuda önem arz etmektedir. Bir kez daha uyarmak istiyorum çünkü ağır hasarlı yıkılma riski olan binalarımız olduğu düşüncesindeyiz. Mobil labaratuarlarımız sahada betondan numune almak neticesinde fiilen sahada tespitlerimizi yapıp vatandaşlarımıza ulaştıracağız.

Depremin olduğu andan itibaren şu ana kadar 100 vatandaşımızı sağ olarak kurtardık. Ekiplerimiz büyük bir özveri ile çalıştılar.

Canlarımızı kurtarmak adına hassasiyetle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Tüm sivil toplum ekiplerimize teşekkürlerimizi sunuyorum. 15’nnci saatte Fadime Tolu’yu kiplerimiz sağ salim çıkardı. 17 saat sonra da 16 yaşındaki İnci kızımız kurtuldu. Yaklaşık 17 saat sonra Hülya Özmet hanımefendi yaklaşık 17 saat sonra kurtarıldı. İnşallah ekiplerimiz enkaz altından sağ salim yeni vatandaşlarımızı da çıkaracak.

Ülkemizin dört bir yanı İzmir için seferber olmuş durumda. Dün Elazığ’da Malatya’da milletimiz nasıl bir ve beraber olduysa bugün de İzmir için bir ve beraber olduk. Arama kurtarma faaliyetlerini 2 bin 59 kişi ile yürütüyoruz. Diğer personel dediğimiz de 2 bin 936 kişi ile de arama kurtarma faaliyetlerini yürütüyoruz. Vatandaşlarımızın barınma ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla çadır kurma süreçleri yürütülüyor. 3 bin çadır kurulma süreci devam ediyor. Yaklaşık 750 tanesi kurulmuş durumda akşama kadar da 3 bin tanesinin kurulması için çalışmalarımız devam ediyor.

TARIM VE ORMAN BAKANI BEKİR PAKDEMİRLİ'DEN AÇIKLAMALAR

Bakan Pakdemirli şu ifadelerde bulundu:

Devletin burada olduğunu belirtmek isterim. İşler hakikaten olması gerektiği gibi yürüyor. Herkes sahada birbirinden değerli hizmet ediyor. Dün gece sahada şunu gördük acaba vatandaş bekleme uzadıkça acaba ‘bakanlar buradan ayrılır mı?’ diye düşünüyor. Biz buradayız vatandaşlarımızla beraber olacağız olsak da olmasak da çalışmalarda en ufak bir aksama olmaz. Öncelik hala göçük altında kalanlar akabinde de açıkta kalanlar barınma ihtiyacı olanlar. İletişimde ulaşımda güvenlik de herhangi bir eksik kalmadı.

Biz burada yaraları sarmak için buradayız. Bu büyük bir afet inşallah en yakın zamanda bu yaraları sarıyor olacağız. Çalışmalara devam ediyoruz. Buradayız.

Ayrıntılar geliyor...