Sevindiren haberler üst üste geliyor: Halim Sarı da 26 saat sonra kurtarıldı

İzmir'in Seferihisar açıklarındaki depremden en fazla etkilenen Bayraklı ilçesinde 9 binada arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

ANNE VE 4 ÇOCUĞU KURTARILDI



İzmir'de yaşanan 6.6 büyüklüğündeki depremde yıkılan Doğanlar Apartmanı'nın enkazı altında kalan Seher Dereli Perinçek ile 4 çocuğunun yeri, 16 saat sonra tespit edildi.

Arama kurtarma ekipleri, 3’üncü kat seviyesinden gelen ses üzerine anne Perinçek ile irtibat kurmayı başardı. Anne ile yanında olan çocukları 10 yaşındaki ikizler Ezel ve Elzem, 7 yaşındaki Umut ve 3 yaşındaki Elif'i kurtarıldı



4 KİŞİ 16 SAAT SONUNDA KURTARILDI



Çalışmaların sürdüğü diğer bir bölge olan 4 bloklu Barış Sitesi'nde kısmen çökme yaşanan 2 blokta çalışmalar sürüyor. Arama kurtarma çalışmalarına katılan Bursa Yıldırım Belediyesi ekipleri, 14 saat sonra enkazdan 62 yaşındaki Emine Eren'i yaralı olarak çıkarmayı başardı. Ekipler, Eren'in enkaz atındaki eşi Ünal Eren ve 10 yaşındaki torunu Çınar'a da ulaşmaya çalışıyor.

16 SAAT SONRA KURTARILDILAR



53 yaşındaki Fadime Tolu, Gülçin Aykut Soydan ve Hülya Özmet de Yılmaz Erbek Apartmanı enkazından yaralı kurtarıldı.



'ABLA ÇOK KORKUYORUM, ELİMİ TUTAR MISIN'



Depremde enkaz altında kalan İnci Okan, 17 saat sonra Sağlık Bakanlığı UMKE görevlisi Edanur Doğan tarafından kurtarıldı. İnci enkaz altında kurtarılmayı beklerken, "Abla çok korkuyorum, elimi tutar mısın" dedi.

UMKE görevlisi Doğan, bir yandan İnci'yi sakinleştirirken, diğer yandan damar yolu açarak ilk müdahaleyi enkaz altında yaptı. Edanur Doğan, İnci'nin kurtarılması için 7 saat boyunca seferber oldu.

HALİM SARI 26 SAAT SONRA KURTARILDI

Halim Sarı, İzmir'deki depremde yıkılan Yılmaz Erbek Apartmanı enkazından 26 saat sonra yaralı olarak çıkarıldı.

