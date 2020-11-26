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  • İzmir'deki depremden acı haber: Tedavi altındaki Mahir Tahirler hayatını kaybetti
26 Kasım 2020 Perşembe 14:39 | Son Güncelleme:

İzmir'deki depremden acı haber: Tedavi altındaki Mahir Tahirler hayatını kaybetti

İzmir'deki depremden acı haber: Tedavi altındaki Mahir Tahirler hayatını kaybetti
AA

İzmir'de 30 Ekim'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde yıkılan Doğanlar Apartmanı enkazından yaralı olarak kurtarılan 28 yaşındaki Mahir Tahirler, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 28 gündür yoğun bakımda olan Mahir Tahirler, yaşam mücadelesini kaybetti.

AA'nın haberine göre, Tahirler'in birlikte yaşadığı annesi Nazmiye Doğrayan da depremde yaşamını yitirmişti.

Mahir Tahirler'in vefatıyla İzmir depreminde hayatını kaybedenlerin sayısı 117'ye yükseldi.

Futbolcunun ağabeyi Tayfun Tahirler ise büyük üzüntü yaşadıklarını belirterek, "Yaşamak için çok mücadele verdi ama olmadı. Bu süreçte yanımızda olanlara teşekkür ederiz." dedi.

<p class='MsoNormal'>Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Araştırma Derneği (SODİMER) Başkanı Le

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