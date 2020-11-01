İzmir'deki depremde ne kadar yardım yapılacak? Eşya ve kira yardımı olacak mı?

İzmir'deki deprem için kira, taşınma ve eşya yardımı yapılacağı belirtildi. Konu hakkında açıklama Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum tarafından yapıldı. Bakan Kurum, yıkılmış veya yıkılacak binalara ilişkin, eşyasını alamayan vatandaşlara yardım yapılacağını duyurdu. Peki, İzmir'deki depremde ne kadar yardım yapılacak?

İZMİR'DEKİ DEPREMDE NE KADAR YARDIM YAPILACAK?

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un İzmir'deki depremde ne kadar yardım yapılacağını duyurdu. Bakan Kurum'um tarafından yapılan açıklamalar şu şekilde:

Yıkılmış veya yıkılacak binada eşyalarını alamayan vatandaşlara 30 bin TL eşya yardımı yapılacak. Ev sahiplerine 13 bin lira, kiracılara da evlerinde oturamayacaklarsa 5 bin lira taşınma ve kira yardımı vereceğiz. Seferihisar esnafımızla bir araya geldik, hasar tespit çalışmalarımızı yaptık. 15 milyon (TL) civarında esnafımızın hasarı var.

Valilik bünyesinde vakıf üzerinden Aile Bakanlığımızın desteğiyle ödemelere başlanacak. Zarar durumuna göre oransal olarak Valilik esnafımıza yardımları yapacak. Amacımız enkaz altındaki vatandaşlarımızı hızlı bir şekilde kurtarmak, tek önceliğimiz budur. Rıza Bey'in apartmanın yanındaki 2 apartmanın hasar tespit çalışmaları yapıldı ve ikisi de ağır hasarlı, yıkılma riski statüsünde. Bu binaları sürekli takip ediyoruz ki arama kurtarma faaliyeti yapan arkadaşlarımıza bir zarar gelmesin.

Aile Bakanlığımız ve Kızılay tarafından, AFAD ve Çevre Şehircilik Bakanlığı tarafından gerekli yardımlar valimize gönderildi ve bugün itibarıyla yardımlarımızı ödemeye başladık. Bugün Bayraklı'daki 24 mahallemizin muhtarıyla bir araya geldik ve 24 mahalledeki afet koordinasyon çadırı kuruyoruz. Mahallelimizin, vatandaşımızın ne ihtiyacı, talebi varsa valilik üzerinden koordinasyonu yürütüyoruz. Talepleri aldık ve eksikleri gidermek adına çalışmayı sürdürüyorlar. Bu koordinasyon, birlik-beraberlik önemli. Her depremde vatandaşımızla beraber olmak suretiyle yaralarımızı hızlı sardık.