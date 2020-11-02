İzmir'deki depremde hayatını kaybedenler son yolculuklarına uğurlandı

İzmir'deki depremde Yağcıoğlu Apartmanı'nda enkaz altında kalan Çağrı Bayat, kızları Zeynep Mina ve Elif Lina Bayat ile Mukadder ve Dilek Sesver için Bornova Hacılarkırı Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi.

AA'nın aktardığı habere göre, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kuvvet Komutanları, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Yunus Emre Karaosmanoğlu, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger ile çok sayıda vatandaşın katıldığı cenaze namazının ardından depremde hayatını kaybeden 5 kişinin cenazeleri toprağa verildi.

Cenazelere omuz veren Bakan Akar ve komutanlar, ailelere taziye dileklerini iletti.

AYŞE ÖZBEK'İN CENAZESİ BERGAMA İLÇESİNDE TOPRAĞA VERİLDİ



İzmir'deki depremde hayatını kaybeden 63 yaşındaki 2 çocuk annesi Ayşe Özbek'in cenazesi Bergama ilçesinde toprağa verildi.

Depremde yıkılan Barış Sitesi'ndeki 7 katlı apartmanın enkazı altından çıkarılan Ayşe Özbek'in cenazesi. Zağnos Mahallesi Mezarlığında Bergama Müftüsü Hayrullah Yavuz’un kıldırdığı cenaze namazı ile toprağa verildi.

Cenazeye Özbek'in ailesi ve yakınları, Bergama Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı, Belediye Başkanı Hakan Koştu, İlçe Jandarma Bölük Komutanı Mehmet Uğur Abacı, AK Parti Bergama ilçe Başkanı Sebahattin Güzel ve vatandaşlar katıldı.