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  • İzmir'deki deprem sonrası dikkat çeken görüntü: 11 katlı bina 3 vinçle desteklendi
31 Ekim 2020 Cumartesi 11:40 | Son Güncelleme:

İzmir'deki deprem sonrası dikkat çeken görüntü: 11 katlı bina 3 vinçle desteklendi

İzmir'deki deprem sonrası dikkat çeken görüntü: 11 katlı bina 3 vinçle desteklendi
DHA

İzmir'in Seferihisar açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde, ilk 3 katı çöken 11 katlı bina yan yatmaması için 3 vinçle desteklendi.

İzmir'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki deprem sonrası Bayraklı ilçesinde bulunan Demirkent Sitesi’ndeki bir binanın ilk 3 katı çöktü. Binanın yan yatmaması için 3 vinçle destek verildi.

DHA'da yer alan habere göre, en alt katında iş yerlerinin bulunduğu bina yan yattı. Ekipler, çöken bölümde arama kurtarma çalışması başlattı. Bazı kişilerin yaralı olarak kurtarıldığı bina, çökme ihtimaline karşın vinçlerle desteklendi.

Üç vinç, ile binaya destek verildi. Ekiplerin binanın alt katlarındaki arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

<p>İzmir'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki şiddetli depremden yeni görüntüler gelmeye devam ediyor

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