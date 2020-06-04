İzmir'deki cezaevlerinde koronavirüs vakası kalmadı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı yayımladığı bir açıklama ile il genelinde bulunan ceza infaz kurumlarında korona virüs testi pozitif çıkan hükümlü ve tutukluların tamamının tedavilerinin tamamlandığını ve bugün itibariyle ceza infaz kurumlarında korona virüs vakası bulunmadığını bildirdi.

Yayımlanan açıklamada, "Cumhuriyet Başsavcılığımıza bağlı ceza infaz kurumlarında Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda Covid-19 salgınıyla ilgili tüm tedbirler salgının başlamasından itibaren alınmış ve sıkı bir şekilde uygulanmaya devam etmektedir. Önceki basın açıklamalarımız ile ceza infaz kurumlarımızda yapılan filyasyon çalışmaları ve temaslı takibi sonucunda Covid-19 testi pozitif çıkan ve tedavileri için hastanelere sevk edildiği açıklanan hükümlü/tutukluların tamamının tedavileri tamamlanarak taburcu edilmişlerdir. Bugün itibariyle ceza infaz kurumlarımızda Covid-19 vakası bulunmamaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.

İHA