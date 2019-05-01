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  3. İzmir'de zincirleme trafik kazası: 1 yaralı

İzmir'de zincirleme trafik kazası: 1 yaralı

İzmir'de zincirleme trafik kazası: 1 yaralı

İzmir'in Çiğli ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında kamyonetten fırlayıp viyadükten düşen sürücü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Çiğli'den Karşıyaka istikametine giden Ümit Hazar idaresindeki 34 YGM 23 plakalı otomobil, iddiaya göre, İzmir Çevreyolu Karşıyaka Kavşağı mevkisinde Haşim Keskin'in kullandığı 35 AL 6449 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan 35 AL 6449 plakalı otomobil takla atarak, Ahmet Şahin yönetimindeki 35 K 39168 kamyonete vurdu.

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet ise yol kenarında bulunan bariyerlere saplandı. Bu sırada kamyonet sürücüsü Şahin araçtan fırlayarak viyadükten aşağıya düştü.

Vatandaşların ihbarı ile olay yerine polis, sağlık ve AKS ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen AKS ekiplerince düştüğü yerden çıkarılan Şahin, 112 Acil Servis ekiplerince Çiğli Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Diğer sürücülerin ise kazayı yara almadan atlattıkları öğrenildi.

Kaza nedeniyle İzmir Çevreyolu'nda trafik akışı bir süre tek şeritten sağlandı.

(AA)

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