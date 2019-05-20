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  3. İzmir'de zincirleme trafik kazası: 1 ölü

İzmir'de zincirleme trafik kazası: 1 ölü

İzmir'de zincirleme trafik kazası: 1 ölü

İzmir'de 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, çevre yolunda Buca'dan Bornova istikametine giden O.Ö. idaresindeki 45 RM 605 plakalı tır, Işıkkent ayrımında önünde yavaşlayan D.A'nın kullandığı 35 AGR 125 plakalı otomobile çarpmamak için durdu. Bu sırada arkadan gelen Mehmet Halit Kızıltoprak (37) yönetimindeki 07 HR 304 plakalı panelvan tıra, E.K. idaresindeki 35 ADJ 823 plakalı kamyon panelvana, çarpmanın şiddetiyle hareket eden tır da önündeki otomobile çarptı.

Panelvan sürücüsü Kızıltoprak, kaza yerinde hayatını kaybetti. Tek şeritten sağlanan ulaşım, kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

(AA)

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