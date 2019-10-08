Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,8425
  • 6,4181
  • 278.468
  • 102993
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. İzmir'de tıra arkadan çarpan sürücü yaralandı

İzmir'de tıra arkadan çarpan sürücü yaralandı

İzmir'de tıra arkadan çarpan sürücü yaralandı

İzmir'in Buca ilçesinde minibüsün tıra çarpması sonucu bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Bornova'dan Buca istikametine giden Hasan Dural yönetimindeki 35 AJ 6607 plakalı minibüs İzmir Çevre yolu Buca yol ayrımı yakınında Rahim Bağcı (59) idaresindeki 35 NH 987 plakalı tıra arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan minibüs bariyerlere vurarak durabildi. Sürücü Dural minibüste sıkıştı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan Dural, 112 Acil Sağlık ekiplerince Buca Seyfi Demirsoy Hastanesine sevk edildi.

Dural'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

(AA)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Taner Ölmez 'Mucize Doktor'dan bölüm başına ne kadar kazanıyor?
Aslı Enver'den hayranlarını sevindiren haber
58 kilo veren oyuncu, Aleyna Tilki'ye benzetildi
Buse Varol ve Alişan'dan alkışlık hareket
Oğuzhan Özyakup ve Melisa Aslı Pamuk'tan müjdeli haber!
<p>MİT ve TSK´nın Kandil´deki operasyonunda PKK´nın kadın yapılanması KJK´nın kırmızı kategoride ara

Kırmızı Kategoride Aranan Teröriste Nokta Atışı!

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Sakarya'da tır dehşeti: 2'si çocuk 4 kişi öldü

Fındıkta 'Drakula' böceği tehlikesi! 'Alarm verilmesi gerekiyor'