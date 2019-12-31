Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,9497
  • 6,6715
  • 291.324
  • 114875
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. İzmir'de terör örgütü DEAŞ'a darbe: 8 gözaltı

İzmir'de terör örgütü DEAŞ'a darbe: 8 gözaltı

İzmir'de terör örgütü DEAŞ'a darbe: 8 gözaltı

İzmir'in Torbalı ve Tire ilçelerinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik gerçekleştirilen operasyonda, 8 şüpheli gözaltın alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın DEAŞ terör örgütü ile irtibatlı olduğu tespit edilen şahıslara yönelik yakalama kararının ardından İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri operasyon başlattı.

Torbalı ve Tire ilçelerinde yapılan operasyonda 1'i Lübnan ve Almanya vatandaşı, 7'si de Suriye uyruklu olmak üzere 8 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların ikametlerinde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

AA


Meltem Miraloğlu'ndan şaşkınlık yaratan paylaşım
Yılbaşı için rota Amsterdam
Alp Navruz ile Aslışah Alkoçlar aşk mı yaşıyor?
Ferhat ile Şirin dizisinden kötü haber geldi!
Hande Erçel'e büyük şok! Azize'den üzen haber geldi
<p>Kentte esnaflık yapan Metin Gönül, gazetecilere yaptığı açıklamada, kızı ve damadı için geçen yıl

Kiracı Boşalttığı Evin Kapıları, Petekleri ve Kombisini Söküp Götürdü

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

2020 resmi tatil iş takvimi: 2020'de kaç gün tatil var?