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İzmir'de terör operasyonu

İzmir'de terör operasyonu

İzmir'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, terör örgütü PKK/KCK'nın talimatları doğrultusunda hareket ettikleri belirlenen şüphelilere yönelik soruşturma başlattı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince önceden belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, çok sayıda dijital materyal ve örgütsel döküman ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor. 

AA

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