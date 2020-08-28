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  3. İzmir'de tedirgin eden sesin kaynağı sonik patlama çıktı
28 Ağustos 2020 Cuma 15:47 | Son Güncelleme:

İzmir'de tedirgin eden sesin kaynağı sonik patlama çıktı

İzmir'de tedirgin eden sesin kaynağı sonik patlama çıktı
DHA

İzmir'in Çeşme ilçesinde duyulan patlama sesi bölge halkını tedirgin etti. Sesin bölgeden geçen F-16 uçağının neden olduğu sonik patlamadan kaynaklandığı bildirildi.

İzmir'in turistik ilçesi Çeşme'de, saat 14.00 sıralarında, duyulan patlama sesi paniğe neden oldu. Çeşme’nin farklı yerlerinden duyulan patlama sesinin neden kaynaklandığı araştırıldı. Birçok sosyal medya kullanıcısı Çeşme’de patlama olduğuna dair sosyal medya hesaplarından paylaşım yaptı.

Sesinin bölgeden geçen F-16 uçağının ses sınırını geçmesi nedeniyle ortaya çıkan gökyüzündeki sonik patlamadan kaynaklandığı öğrenildi. İlçede 8 Aralık'ta da sonik patlama yaşanmış, ses paniğe neden olmuştu.

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