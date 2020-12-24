İzmir'de skandal festival programı iptal edildi

24 Aralık günü İzmir Mizah Festivali kapsamında gerçekleştirilmesi planlanan ve Türk-İslam düşmanlığıyla tanınan Michel Kichka ve Plantu isimli iki karikatüristin katılacağı ‘Dünya Karikatüründe Toplumsal Eleştiri ve Mizah’ söyleşisi iptal edildi. İptali Vali Köşger, sosyal medya hesabından duyurdu. Bir vatandaşın ‘Sayın Valim, bu rezalete herhalde izin vermezsiniz diye düşündüm’ yazılı paylaşımını alıntı yapan Köşger, ‘Bu program iptal edilmiştir’ paylaşımında bulundu. Program vatandaşların büyük tepkisini çekmiş, sosyal medyada #İzmirdeCharlieHebdoyaHayır hashtagi ile paylaşımlar yapılmıştı.