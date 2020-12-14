  • $7,8742
  • 9,5647
  • 463.993
  • 1384.67
  • Haberler
  • Güncel
  • İzmir'de sitenin istinat duvarı çöktü: 20 araçta hasar var
14 Aralık 2020 Pazartesi 10:07 | Son Güncelleme:

İzmir'de sitenin istinat duvarı çöktü: 20 araçta hasar var

İzmir'de sitenin istinat duvarı çöktü: 20 araçta hasar var
DHA

İzmir'in Buca ilçesinde aralıklarla etkili olan sağanak nedeniyle bir sitenin istinat duvarı çöktü, park halindeki 20 araç zarar gördü.

İzmir'in Buca ilçesinde etkili olan sağanak yağmur, Mustafa Kemal Mahallesi 42 numaradaki Dostlar Sitesi'nin istinat duvarının çökmesine neden oldu. Gece büyük bir gürültüyle park halindeki araçların üzerine devrilen istinat duvarı 20 araçta maddi hasar oluşturdu. 

DHA'da yer alan habere göre, dışarıda kimsenin bulunmaması nedeniyle can kaybı ve yaralanma olmadı. Hasar gören araçlardan bir bölümü çekicilerle olay yerinden kaldırılırken, gerekli incelemelerin ardından enkaz kaldırma çalışmalarına başlanacağı belirtildi. 

Sitede yaşayan Cemal Kolçaklı, "Yağmur sonrası istinat duvarı çöktü, araçlarda maddi hasar oluştu. Dışarıda kimse olmadığı için bir can kaybı ya da yaralanma olayı yaşanmadı” diye konuştu.

<p>İstanbul Şişli'de Tuğba Erçakar kız arkadaşının evindeyken ayrılmak istediği erkek arkadaşı M.H.B

Sosyal medyadan yardım çığlıkları attı: Sesimi duyurmak istiyorum

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Google'dan kullanıcılarını şok eden karar! Artık paralı oluyor

kısıtlama sonrası İstanbul trafiğinde yoğunluk

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.