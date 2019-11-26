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  3. İzmir'de sır olay! Emekli NATO doktoru ölü bulundu

İzmir'de sır olay! Emekli NATO doktoru ölü bulundu

İzmir'de sır olay! Emekli NATO doktoru ölü bulundu

İzmir'de yaşayan NATO'dan emekli ABD vatandaşı doktor, evinde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, doktor olarak görev yaptığı NATO'dan emekli olduktan sonra İzmir'de yaşamaya devam eden Amerika Birleşik Devletleri (ABD) vatandaşı James Edward Steidel'in (59), Güzelyalı Mahallesi'nde bir apartmanın birince katındaki evinde beslediği Golden cinsi "Gaya" isimli köpeğinin iki gün boyunca havlamasından şüphelenen komşuları durumu polise bildirdi.

Çilingir yardımıyla eve giren polis ekipleri, Steidel'in salonda hareketsiz yattığını ve köpeğinin yanında beklediğini gördü. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Steidel'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yeri inceleme ekiplerince nöbetçi savcı nezaretinde evde yapılan incelemenin ardından Steidel'in cesedi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Steidel'in 14 yıldır beraber yaşadığı öğrenilen Gaya isimli köpeği ise belediye ekiplerine teslim edildi.

(AA)


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