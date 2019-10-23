Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,8075
  • 6,4643
  • 278.998
  • 97886.4
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. İzmir’de şehidin anısına vefasızlık

İzmir’de şehidin anısına vefasızlık

İzmir’de şehidin anısına vefasızlık

İzmir Adliyesi’ne saldıran teröristlerle göğüs göğüse çarpışarak, yüzlerce insanın canını kurtaran şehit polis Fethi Sekin’in adının konulduğu parkın içler acısı hali yürekleri sızlattı.

Atakan ŞEN

İzmir Adliyesi’ne 5 Ocak 2017’de, teröristlerin bomba yüklü araçla saldırısında, canını feda ederek yüzlerce kişinin hayatını kurtaran kahraman polis Fethi Sekin’in adı 2 yıl önce Bayraklı Manavkuyu’da açılan parka verildi. Parkın girişine şehit Fethi Sekin’in fotoğrafı ve özgeçmişi konurken, altına ise ‘Türkiye ve İzmir onu unutmayacak!’ yazısı yazıldı. 40 dönüm alan içine yapılan ve 10 milyon liraya mal edilen parkın bakımsız hali ise görenlerin yüreğini sızlattı. Belediye ekiplerinin tamir etmesi gereken yerde bozuk yerleri bir bantla çevirmesi ise şaşkınlık yarattı. Şehit Fethi Sekin Parkı’nın bakımsız halinin uzun süredir böyle olduğu, defalarca İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne iletilen şikayetlere rağmen herhangi bir bakım yapılmadığı iddia edildi.

Parkın bozuk yolları tamir edileceğine bantlarla çevrilip bırakılmış.

VATANDAŞ İSYAN ETTİ 

Parkta, şehidin kemiklerinin sızlatacak görüntüler oluştuğunu ifade eden İzmirliler, ‘’Bakım yapamayacaktınız, o zaman bu parkı neden yaptınız. Hem de kahraman şehit Türk polisinin ismini verdiniz bu parka. Her şeyden önce şehide yapılan saygısızlık bu’’ diye tepki gösterdi. AKŞAM’ın bilgi almak için aradığı İzmir Büyükşehir Belediyesi yetkilileri konuyla ilgili hiçbir açıklama yapmadı.

KILIÇDAROĞLU AÇMIŞTI

Parkın 4 Şubat 2017’de yapılan açılışına CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, dönemin Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, şehit Fethi Sekin’in babası Mehmet Zeki Sekin katılmıştı.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Berfu Yenenler doğum kilolarından 15 günde kurtuldu
Ufukta evlilik mi var? Şeyma Subaşı'nın videosunda dikkat çeken detay
Sefirin Kızı dizisinden ilk kare geldi!
Çukur dizisine RTÜK'ten ceza
Ebru Şahin, Hande Erçel'i mi taklit etti?
<p>Geçtiğimiz hafta Twitter´da TT olan #TürkiyeKazandı hashtagiyle hangi tweetler atıldı? Youtube tr

Enes Batur´un Yeni Arabası Şaşkına Çevirdi #GökçeAnlatıyor

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

WhatsApp’a 4 yeni özellik birden geliyor

1 tonluk tespih Guinness yolunda