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İzmir'de sahte içki operasyonu

İzmir'de sahte içki operasyonu

Karabağlar ilçesindeki bir depoda 3 bin 900 şişe alkol ve 660 litre etil alkol bulundu.

İzmir'de, sahte içki üretimi yapılan depoda 3 bin 900 şişe alkol ve 660 litre etil alkol ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İzmir'de üretilen sahte alkolün kent merkezinin yanı sıra Aydın ve Muğla gibi turizm bölgelerinde piyasaya sürüleceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Yaklaşık iki ay süren teknik ve fiziki takibin ardından sahte içki imalathanesi olarak kullanılan Karabağlar ilçesindeki depoya operasyon düzenlendi. Depoda, 3 bin 900 şişe sahte içki, 660 litre etil alkol, bin 452 bandrol ve çeşitli markalara ait 20 bin etiket bulundu.

Jandarma ekipleri, sahte içki imal ettikleri iddiasıyla F.A. ve H.A'yı gözaltına aldı. Soruşturma kapsamında bir şüphelinin ise arandığı öğrenildi.

(AA

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