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  3. İzmir'de rekor uyuşturucu ele geçti
29 Mayıs 2020 Cuma 11:55 | Son Güncelleme:

İzmir'de rekor uyuşturucu ele geçti

İzmir'de rekor uyuşturucu ele geçti

İzmir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 kilo 900 gram metamfetamin, 815 gram kokain, bin 142 uyuşturucu hap ele geçirildi. Bu miktar İzmir'de tek seferde ele geçirilen en fazla metamfetamin olarak kayda geçti.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yapılan teknik ve fiziki takibin ardından Bayraklı, Buca ve Konak ilçelerindeki bazı adreslere operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda 8 kilo 900 gram metamfetamin, 815 gram kokain, bin 142 uyuşturucu hap ve bir ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Operasyonlarda 4 kişi gözaltına alındı.

Bu metamfetamin miktarının, İzmir'de tek seferle ele geçirilen en büyük miktar olduğu belirtildi.


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