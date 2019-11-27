Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,763
  • 6,3426
  • 270.561
  • 106134
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. İzmir'de, PKK operasyonu: 7 gözaltı

İzmir'de, PKK operasyonu: 7 gözaltı

İzmir'de, PKK operasyonu: 7 gözaltı

İzmir'de, polisin bölücü terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik yaptığı operasyonlarda 7 kişi gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, bölücü terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, İzmir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bugün sabah saatlerinde operasyonlar düzenledi. Adreslere yapılan baskınlarda 7 kişi gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi. Emniyete götürülen şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.


Sadettin Saran soruları Defne Samyeli'yi kızdırdı!
Aşk yaşıyorlar mı? Beklenen açıklama geldi!
'O Kıvanç gitmeden dönmem programa'
Can Yaman'dan Kıvanç göndermesi! 'Benim dizilerim satıldı, onun satıldı mı?'
Hazar Ergüçlü: Onur'a dava açacağım!
<p>Balıkesir´de kuyuya düşen koyun için AFAD ekipleri seferber oldu. Hayvanı kuyudan çıkartılan koyu

Çobanın AFAD Ekiplerini Güldüren Sorusu ´Borcumuz Ne Kadar´

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Adliyede ortalık karıştı! 'Kan davası başlamıştır'

İçişleri Bakanlığı: Son dönemlerin yakalanan en büyük patlayıcı maddesi