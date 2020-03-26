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  3. İzmir'de lastik botla denizde sürüklenen 24 sığınmacı kurtarıldı

İzmir'de lastik botla denizde sürüklenen 24 sığınmacı kurtarıldı

İzmir'de lastik botla denizde sürüklenen 24 sığınmacı kurtarıldı

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında motor arızası nedeniyle denizde sürüklenen lastik bottaki 9'u çocuk 24 sığınmacı kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Sığacık açıklarında motoru arızalanan lastik botun sürüklenmesi nedeniyle sığınmacılar yardım talep etti.

Bölgeye yönlendirilen sahil güvenlik botu 11'i Suriye, 11'i Somali, 1'i Irak ve 1'i Kongo uyruklu olmak üzere 9'u çocuk 24 sığınmacıyı kurtardı.

Sığınmacılar, işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

AA


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