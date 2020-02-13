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  3. İzmir'de korkunç olay! 16 yaşındaki genç abisini vurdu

İzmir'de korkunç olay! 16 yaşındaki genç abisini vurdu

İzmir'de korkunç olay! 16 yaşındaki genç abisini vurdu

İzmir'in Buca ilçesinde 16 yaşındaki genç tartıştığı ağabeyini tabancayla vurarak öldürdü.

Alınan bilgiye göre, Dumlupınar Mahallesi 88 sokakta bulunan evde Sedat S.(30) ile kardeşi Vedat S.(16) belirlenemeyen bir sebepten dolayı tartıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Vedat S. ağabeyini tabancayla vurduktan sonra kaçtı.

Çevredekiler silah sesleri duyulması üzerine polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen ekipler Sedat S.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatan ekipler, Vedat S.'yi Uşak'ta yakaladı.

Zanlının yapılan sorgusunda ağabeyinden şiddet gördüğü için olayı gerçekleştirdiğini söyledi.

Ayrıca Vedat S. olayı gerçekleştirdikten sonra diğer ağabeyi M.S.'ye de "Ağabeyimi vurdum" diye mesaj attığı öğrenildi.

Sedat S.'nin cansız bedeni savcının incelemesinin ardından, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

(AA)


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