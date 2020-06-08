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  3. İzmir'de Kordonboyu'nda halay çekenler araştırılıyor
08 Haziran 2020 Pazartesi 16:33 | Son Güncelleme:

İzmir'de Kordonboyu'nda halay çekenler araştırılıyor

İzmir'de Kordonboyu'nda halay çekenler araştırılıyor

İzmir'de, polis, hafta sonu Kordonboyu'na akın eden ve müzik eşliğinde dans edip, halay çekenleri belirlemek için çalışma başlattı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında, 8 hafta sonra hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanmadı. İzmirlilerin hafta sonu en fazla tercih ettiği yer Kordonboyu oldu. Öğleden sonra başlayan yoğunluk, gece yarısına kadar sürdü. Sosyal mesafenin hiçe sayıldığı Kordonboyu'nda, bazı vatandaşlar ise şarkılar söyleyip, dans etti. Maske takmadıkları görülen kalabalık oyun havası eşliğinde göbek atıp, halay çekti. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasız üzerine ise polis, harekete geçti. Polis, halay çekip, das edenleri belirlemek için görüntüleri incelemeye aldı.

Bugün ise sahil kenarlarını balığa çıkanlar doldurdu. Yan yana balık avlayan vatandaşlar, maske takmadı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından geçen ay çizilen sosyal mesafe çemberlerinin de silinmeye başladığı görüldü. Çemberler, sosyal mesafeyi sağlamak amacıyla çizilmişti.

(DHA)

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