Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,9065
  • 7,5316
  • 382.569
  • 95854.9
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. İzmir'de kaçak maske üretimine suçüstü

İzmir'de kaçak maske üretimine suçüstü

İzmir'de kaçak maske üretimine suçüstü

İzmir'in Menemen ilçesinde kaçak maske üretimi yapılan iş yerine yapılan baskında, dikilmiş maske ve maske yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Menemen Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Uğur Mumcu Mahallesi’nde kaçak maske üretimi yapıldığına daire ihbarlar gelmesi üzerine 1295. Sokak’taki bir terzi dükkanına baskın yaptı. Camekanları beyaz perde ile kapatılarak kapısı kilitli olan dükkan açtırıldığında içeride üç makineyle cerrahi maske üretimi yapıldığı anlaşıldı. Kullanıma hazır 2 bin 100 adet cerrahi maske ile üç büyük, dokuz küçük rulo şerit ele geçirildi. İş yeri sahibi T.B’ye TCK’nın 195 ’bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma suçundan adli işlem ve 1593 Sayılı Hıfzısıhha Kanunu’nun 282. maddesi gereğince 3 bin 150 TL idari işlem yapıldı. Ayrıca iş yeri ruhsatı bulunmadığından zabıta ekiplerine bilgi verilip, iş yeri mühürlendi.


Çoruh nehrinde koronalı tabut paniği!

Çoruh nehrinde koronalı tabut paniği!

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Kaçak satılan 5 bin 575 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ''hızlı tanı'' test kitine el konuldu.

Diyarbakır'da zaman ayarlı el yapımı patlayıcı ele geçirildi