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  • İzmir'de kaçak içki operasyonu: 462 litre ele geçirildi
29 Kasım 2020 Pazar 10:37 | Son Güncelleme:

İzmir'de kaçak içki operasyonu: 462 litre ele geçirildi

İzmir'de kaçak içki operasyonu: 462 litre ele geçirildi
AA

İzmir'in Dikili ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda 462 litre kaçak içki ve 40 litre etil alkol ele geçirildi, 1 şüpheli de gözaltına alındı.

İzmir'in Dikili ilçesinde 462 litre kaçak içki ve 40 litre etil alkol ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

AA'da yer alan habere göre, İl Jandarma ve Kınık İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Dikili ilçesine bağlı Çandarlı Mahallesinde yaşayan S.G'nin kaçak içki imal ederek piyasaya sürdüğü bilgisine ulaştı.

Zanlının adresindeki aramalarda 462 litre kaçak içki, 40 litre etil alkol ve 1 arıtma cihazı ile alkol yapımında kullanılan çeşitli malzemeler ele geçirildi.

S.G, gözaltına alındı. 

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